Giornate della Terra 2026 | a Danisinni laboratori didattici visite guidate e musica

In occasione delle Giornate della Terra 2026, il quartiere Danisinni si anima con attività diverse. Sono previsti laboratori didattici rivolti a bambini e adulti, visite guidate per esplorare le caratteristiche del territorio e momenti musicali. L’evento si svolge nel quartiere, che si trasforma in un laboratorio all’aperto per diverse iniziative legate alla tutela ambientale e alla sensibilizzazione sulla natura.

Il quartiere Danisinni si trasforma in un laboratorio a cielo aperto in occasione delle Giornate della Terra 2026. Dal 22 al 24 aprile una programmazione di laboratori didattici, visite guidate ed eventi tra arte, musica e incontri sui temi della sostenibilità e dell’ambiente per riscoprire il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Pasqua nei Musei 2026 a Roma: ingressi gratuiti, visite guidate e laboratoriDal 1° al 6 aprile 2026, Roma celebra la Settimana Santa con l’iniziativa “Pasqua nei Musei”, un ricco programma di aperture straordinarie, visite... Perugia, a Pasquetta visite guidate e laboratori alla scoperta delle tradizioni della cittàMostre, visite guidate, laboratori e folklore per una Pasquetta all'insegna delle tradizioni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giornata Mondiale della Terra 2026: attività e idee per educare i bambini alla sostenibilità - - Explora; Giornata della Terra 2026 - 3^ edizione; Giornata della Terra 2026, gli eventi da non perdere in Italia; Giornata della Terra 2026. Giornata della Terra 2026, gli eventi da non perdere in ItaliaIl cuore delle celebrazioni per l'Earth Day si trova a Roma, dove nel parco di Villa Borghese torna il Villaggio per la Terra, dal 16 al 19 aprile. Ma non mancano appuntamenti anche a Milano, Firenze ... tg24.sky.it Giornata della Terra 2026: tutti gli eventi (anche per bambini) da non perdere nella tua cittàEarth Day 2026: l'Italia celebra la 56ª Giornata della Terra con il tema Torniamo a sognare. Dal Villaggio per la Terra a Roma agli eventi di Milano, Torino, Firenze e Palermo: tutto il programma. greenme.it È iniziato ieri, giovedì 16 aprile, il Villaggio per la Terra a Villa Borghese: quattro giornate e oltre 600 eventi dedicati alla sostenibilità, alla cultura e al futuro del Pianeta, in vista della Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile. In questo scenario, l’Università C - facebook.com facebook