Alla scoperta dei giganti del mare ’Viaggiare’ sulla Nao Santa Maria seguendo le orme di Colombo

Durante il festival Velarìa nel Golfo dei Poeti, si può visitare la Nao Santa Maria, un veliero che ricorda le rotte di Colombo. L’imbarcazione, con le sue alte alberature e vele, richiama un’epoca in cui il vento era l’unico motore delle navi. I visitatori possono scoprire come si vive a bordo di questa imbarcazione storica e seguire le sue orme sul mare.

Come si vive a bordo di un veliero? In occasione del festival Velarìa l’orizzonte del Golfo dei Poeti si popola di alberature imponenti, vele che riportano con la memoria a un’epoca in cui il vento rappresentava l’unico propulsore dell’imbarcazione. Accanto alle barche della Marina militare, sono approdati al molo Italia velieri e caravelle storiche: Oloferne, goletta di 23 metri del 1944 usata per attività didattiche dell’associazione La Nave di carta; Corsaro II, yatch a vela di 21 metri costruito dai celebri cantieri Costaguata di Genova Voltri nel 1960; La Grace, brigantino storico della Repubblica Ceca; Nao Santa Maria, caracca spagnola... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla scoperta dei giganti del mare ’Viaggiare’ sulla Nao Santa Maria seguendo le orme di Colombo Articoli correlati Visita alla scoperta di Palazzo Liviano e Sala dei gigantiSabato 7 Marzo 2026 Padovanità vi propone questa interessante visita ad uno dei luoghi più ameni ed interessanti della nostra amata Padova: Palazzo... Maiori, Enzo Avitabile porta il Sacro Sud alla Collegiata di Santa Maria a MareIl Sacro Sud di Enzo Avitabile trova dimora nella Collegiata di Santa Maria a Mare a Maiori, in Costa d’Amalfi, lunedì 30 dicembre alle ore 19.