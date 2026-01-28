Padova urbs picta | alla scoperta dell' oratorio di San Michele e il rione della Specola

Prosegue la visita ai siti Unesco di Padova Urbs Picta. Questa volta si entra nell'Oratorio di San Michele, un esempio notevole di architettura e pittura del Trecento. La guida spiega i dettagli delle opere e il percorso tra le stanze, mentre il visitatore si immerge nelle atmosfere di un passato ricco di arte e storia.

Proseguiamo nella visita dei siti Unesco di Padova Urbs Picta. Vi accompagneremo alla visita dell'Oratorio di San Michele, mirabile esempio di architettura e pittura del '300. L'oratorio di San Michele è quanto rimane dell'antica Chiesa dei Santi Arcangeli e luogo dove venne battezzato il grandissimo Andrea Palladio. L'oratorio ospita al suo interno una cappella, completamente affrescata da Jacopo da Verona, il cui ciclo pittorico ruota attorno alla vita della Vergine. L'ambiente in cui opera Jacopo da Verona, risente a distanza di quasi un secolo di quelle ricerche di Giotto che avevano indelebilmente influenzato l'arte pittorica del Trecento.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

