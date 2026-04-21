Vladimir Solovyev, noto conduttore televisivo russo, ha recentemente rivolto commenti molto duri alla premier italiana, Giorgia Meloni, durante una sua trasmissione. Le sue parole, pronunciate in italiano, sono state caratterizzate da insulti e accuse nei confronti della leader italiana. La discussione ha attirato l’attenzione dei media internazionali, che hanno riportato i dettagli delle sue affermazioni.

Vladimir Solovyev, noto conduttore della tv russa, ha rivolto un violentissimo attacco alla premier italiana Giorgia Meloni. Solovyev, figura molto vicina al Cremlino, ha offeso con una serie di epiteti in italiano la presidente del Consiglio, colpevole, a suo giudizio, di aver tradito gli elettori. Il ministro degli Esteri Tajani ha convocato l’ambasciatore russo per protestare. Le offese di Vladimir Solovyev a Giorgia Meloni Cos’ha detto il conduttore Solovyev: gli epiteti in italiano Tajani convoca l’ambasciatore russo per protestare La solidarietà di Conte, Schlein, Salvini, Renzi e Calenda Le offese di Vladimir Solovyev a Giorgia Meloni Vladimir Solovyev, giornalista e conduttore del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) in onda sul canale Rossija 1, ha sferrato un attacco volgare e senza precedenti a Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Vladimir Solovyev che sulla tv russa attacca Giorgia Meloni, offese in italiano alla premier

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