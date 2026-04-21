Durante un intervento pubblico, il presidente del consiglio ha replicato alle dichiarazioni di un noto commentatore russo, affermando che chi è associato a un regime propagandista non può insegnare valori come la coerenza o la libertà. La risposta si riferisce direttamente alle affermazioni fatte dal commentatore, senza menzionare ulteriori dettagli o contesti. La discussione si inserisce nel più ampio dibattito sulle posizioni politiche e sui commenti pubblici di figure influenti.

"Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà. Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada. Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l’interesse dell’Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine" Con un post pubblicato sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto ai pesanti insulti lanciati da Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti della tv di Mosca, durante uno dei suoi programmi. Il propagandista russo aveva usato espressioni come " vergogna della razza umana ", "bestia", "idiota patentata", "Giorgia p.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni risponde a Solovyev: "Non può impartire lezioni di libertà"

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