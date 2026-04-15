Il confronto tra Donald Trump e Giorgia Meloni sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica, con l’ex presidente degli Stati Uniti che ha commentato pubblicamente sulla leader italiana. La Russa, vicepresidente del Consiglio, ha cercato di calmare gli animi e ha affermato che in amicizia nulla è insanabile. La questione riguarda le dichiarazioni di Trump e le reazioni della politica italiana, in un momento di tensione tra le parti.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato la polemica a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. “La premier ha fatto bene a reagire alle parole dette dal presidente Usa sul Papa“, ha detto La Russa. L’alleanza tra Roma e Washington, tuttavia, non è in discussione: “Nelle amicizie non c’è nulla di insanabile”. Trump-Meloni, interviene La Russa Donald Trump contro Giorgia Meloni La Russa: "Nelle amicizie non c'è nulla di insanabile" Trump-Meloni, interviene La Russa Giorgia Meloni “non può e non avrebbe mai potuto stare in silenzio di fronte a un atteggiamento nei confronti del Papa come quello che si è verificato da parte del presidente degli Stati Uniti”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump contro Giorgia Meloni, La Russa prova a riportare la pace: "In amicizia nulla è insanabile"

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Beh, questo repost di Donald Trump, in effetti, toglie ogni dubbio a noi “radical left lunatics”: qui è evidentemente abbracciato a un medico. Speriamo sia uno bravo. x.com