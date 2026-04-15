Recentemente, il rapporto tra l’ex presidente degli Stati Uniti e la premier italiana si è interrotto bruscamente. Trump ha dichiarato di essere rimasto scioccato da Meloni, affermando di aver pensato che avesse coraggio, ma di essersi sbagliato. Fino a poco tempo fa, lui stesso aveva descritto la leader italiana come un’amica e una grande alleata che cercava di aiutare. La rottura ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

Fino a poche settimane fa, il rapporto tra Trump e Meloni veniva raccontato in termini opposti. Era stato lo stesso presidente Usa a definirla «un’amica» e «una grande leader che cerca sempre di aiutare». Ma, nella telefonata di martedì con il Corriere della Sera, Donald Trump ha ribaltato completamente il suo giudizio: «Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato». E ancora: «Non è più la stessa persona, e l’Italia non sarà lo stesso Paese». Trump accusa la premier italiana di non sostenere abbastanza gli Stati Uniti sul piano militare e geopolitico: «Perché non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell’arma nucleare».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Donald Trump e Giorgia Meloni, dall’amicizia alla rottura. Il presidente Usa: «Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo»

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Temi più discussi: Trump al Corriere: Giorgia Meloni non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato. Nuovo attacco al Papa: Non ha idea di cosa sta succedendo in Iran; Donald Trump ha criticato duramente Giorgia Meloni; Trump a ruota libera al Corriere della Sera: Scioccato da Giorgia Meloni; Trump: Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio. Solidarietà da Schlein: Doverosa la difesa del Papa.

Donald e Giorgia: la rottura di un lungo idillio. Le parole di Trump su Meloni spezzano l'intesaGiorgia è fantastica, diceva lui. Speriamo di dargli il Nobel per la Pace, rispondeva lei. Fino alle dichiarazioni rese al Corriere ... tg.la7.it

Donald Trump: Sono scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio invece mi sbagliavoReplica di Trump alle dichiarazioni sul Papa di Meloni in un'intervista al Corriere della Sera: È lei che è inaccettabile ... huffingtonpost.it

La guerra in Iran è "quasi finita. La considero molto vicina alla fine". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump a Fox, secondo quanto riportato su X da Maria Bartiromo, la anchor che lo ha intervistato (l'intervista andrà in onda nel pomeriggio italia - facebook.com facebook

“La guerra in Iran è quasi finita. La considero molto vicina alla fine. I colloqui potrebbero riprendere nei prossimi due giorni, ma stiamo pensando a un altro luogo che non sia il Pakistan", ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox #re x.com