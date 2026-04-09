Durante un intervento alla Camera, il presidente del Consiglio ha rivolto alcune parole ai colleghi del centrosinistra, commentando il loro nervosismo. In quel momento, l'informativa urgente sulla situazione a Caivano è stata interrotta più volte da proteste e schiamazzi provenienti da alcuni esponenti dell'opposizione. La scena si è svolta in un clima di tensione, con interventi che hanno interrotto la discussione ufficiale.

"Vi vedo nervosi, colleghi". Giorgia Meloni sta parlando alla Camera, l'informativa urgente del presidente del Consiglio viene interrotta ripetutamente da alcuni esponenti del centrosinistra, tra proteste e schiamazzi. La premier dapprima si ferma, riparte, fa finta di nulla. Poi però sbotta e liquida le contestazioni con un sorriso e una battuta. Accade tutto quando la leader di Fratelli d'Italia sta ricordando i provvedimenti presi dall'esecutivo in tema di sicurezza, in particolare il decreto Caivano. Di fronte al brusio dei banchi delle opposizioni, Meloni replica: "Vi vedo nervosi. perché siete così nervosi? Avete tempo per rispondere". Stessa scena quando Meloni annuncia l'approvazione del piano casa in uno dei prossimi consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni zittisce la sinistra su Caivano: "Colleghi, perché siete così nervosi?"

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