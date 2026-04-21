Gioielli padovani | visita alla chiesa del Carmine e alla sua scoletta

Giovedì 30 aprile 2026, si svolgerà una visita guidata alla chiesa del Carmine e alla sua scoletta, un sito che rappresenta un esempio significativo della storia e dell’arte locale. L’evento, promosso dall’associazione Padovanità, invita i partecipanti a scoprire un luogo di rilievo per la tradizione religiosa e culturale della città. La visita sarà aperta a tutti coloro interessati a conoscere più da vicino questa testimonianza storica.

Giovedì 30 Aprile 2026. Padovanità vi propone questa visita ad un luogo ameno e prezioso per la tradizione storica, artistica e religiosa della nostra città. Entreremo nella Chiesa di Santa Maria del Carmine e nella sua stupenda Scoletta. Avremo modo di rimanere estasiati dalle spiegazioni della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Visita guidata alla cripta e alla chiesa di Santa SofiaSituata nell’antico suburbio della città romana, lungo la via Altinate e all’incrocio con altre due strade, Santa Sofia è una delle chiese medievali... Leggi anche: Visita alla favolosa Villa Meriggio e alla sua splendida collezione d'arte