Visita alla favolosa Villa Meriggio e alla sua splendida collezione d' arte

Una visita a Villa Meriggio permette di scoprire una residenza che unisce architettura liberty e paesaggio, affacciandosi sulla Valle del Mincio, Borghetto e il Ponte Visconteo. La villa ospita una ricca collezione d’arte e si inserisce in un contesto paesaggistico di grande fascino. La struttura si trova in un’area di notevole valore storico e naturale, tra scorci suggestivi e ambienti curati.

Villa Meriggio nasce dal dialogo tra architettura liberty e paesaggio, affacciandosi sulla Valle del Mincio, Borghetto e il Ponte Visconteo, in uno scenario di straordinaria bellezza.Costruita nel 1917 e restaurata dalla famiglia Faccioli, la villa prende il nome Meriggio, simbolo di contemplazione e armonia con la natura. Dal 2024 è sede della Fondazione Meriggio, ente dedicato alla promozione dell'arte, della cultura e della valorizzazione del territorio attraverso mostre, eventi e attività di ricerca.