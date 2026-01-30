Il decreto attuativo Da settembre cambia tutto Ecco i nuovi plessi giganti

Da lanazione.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da settembre entreranno in vigore nuove regole per le scuole della Versilia. Cambierà tutto: nasceranno plessi più grandi e più organizzati. La notizia ha già fatto discutere tra insegnanti, genitori e studenti, che si preparano a affrontare una riqualificazione degli spazi e delle modalità di insegnamento. La scossa, però, è appena iniziata.

Il dado è tratto, ma la scossa tellurica che attraversa il mondo della scuola versiliese è appena iniziata. Ieri mattina Luciano Tagliaferri, direttore dell’Ufficio scolastico regionale e commissario straordinario ad acta, ha firmato il decreto attuativo che ridisegna ufficialmente la mappa dell’ istruzione superiore sul litorale e nell’entroterra. Non si tratta più di ipotesi: gli accorpamenti sono realtà. Il decreto parla chiaro: "Visto che la Regione Toscana non ha provveduto all’adozione dell’atto di dimensionamento della rete scolastica neanche entro il 18 dicembre 2025, data di scadenza del termine ulteriormente assegnato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il decreto attuativo da settembre cambia tutto ecco i nuovi plessi giganti

© Lanazione.it - Il decreto attuativo. Da settembre cambia tutto. Ecco i nuovi plessi giganti

Approfondimenti su Decreto attuativo

Forlì, la Manzoni cambia sede da settembre: ecco il nuovo assetto delle scuole del centro

A partire da settembre, la scuola primaria Manzoni di Forlì cambierà sede, trasferendosi dal centro storico al polo della Dante Alighieri.

Bonus bollette 2026, il nuovo decreto cambia tutto: sono pochissimi i fortunati

Il bonus bollette 2026 si modifica radicalmente con il nuovo decreto, restringendo significativamente le categorie di beneficiari.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Decreto attuativo

Argomenti discussi: Tutela penale dell'ambiente: approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il decreto attuativo della direttiva (UE) 2024/1203; Oblio oncologico: il decreto attuativo delle politiche attive; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Piano Transizione 5.0: Il decreto attuativo sull'iperammortamento.

il decreto attuativo daBalneari, Gnassi incalza Salvini: Quando il decreto promesso?Invece che intervenire quotidianamente su tutto ciò che non è di sua competenza, il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini dica una volta per tutte quando intenda adempiere al de ... altarimini.it

Agenti sportivi, pubblicato il decreto attuativo sul nuovo regolamento: dalla formazione alle sanzioni, ecco le novitàRegistro unico nazionale, formazione obbligatoria raddoppiata, nuove regole per agenti stranieri e sanzioni più severe: il CONI avrà sei mesi per adeguare il sistema insieme a CIP e Federazioni. calcioefinanza.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.