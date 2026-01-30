Il decreto attuativo Da settembre cambia tutto Ecco i nuovi plessi giganti
Da settembre entreranno in vigore nuove regole per le scuole della Versilia. Cambierà tutto: nasceranno plessi più grandi e più organizzati. La notizia ha già fatto discutere tra insegnanti, genitori e studenti, che si preparano a affrontare una riqualificazione degli spazi e delle modalità di insegnamento. La scossa, però, è appena iniziata.
Il dado è tratto, ma la scossa tellurica che attraversa il mondo della scuola versiliese è appena iniziata. Ieri mattina Luciano Tagliaferri, direttore dell’Ufficio scolastico regionale e commissario straordinario ad acta, ha firmato il decreto attuativo che ridisegna ufficialmente la mappa dell’ istruzione superiore sul litorale e nell’entroterra. Non si tratta più di ipotesi: gli accorpamenti sono realtà. Il decreto parla chiaro: "Visto che la Regione Toscana non ha provveduto all’adozione dell’atto di dimensionamento della rete scolastica neanche entro il 18 dicembre 2025, data di scadenza del termine ulteriormente assegnato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
