Da settembre entreranno in vigore nuove regole per le scuole della Versilia. Cambierà tutto: nasceranno plessi più grandi e più organizzati. La notizia ha già fatto discutere tra insegnanti, genitori e studenti, che si preparano a affrontare una riqualificazione degli spazi e delle modalità di insegnamento. La scossa, però, è appena iniziata.

Il dado è tratto, ma la scossa tellurica che attraversa il mondo della scuola versiliese è appena iniziata. Ieri mattina Luciano Tagliaferri, direttore dell’Ufficio scolastico regionale e commissario straordinario ad acta, ha firmato il decreto attuativo che ridisegna ufficialmente la mappa dell’ istruzione superiore sul litorale e nell’entroterra. Non si tratta più di ipotesi: gli accorpamenti sono realtà. Il decreto parla chiaro: "Visto che la Regione Toscana non ha provveduto all’adozione dell’atto di dimensionamento della rete scolastica neanche entro il 18 dicembre 2025, data di scadenza del termine ulteriormente assegnato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il decreto attuativo. Da settembre cambia tutto. Ecco i nuovi plessi giganti

A partire da settembre, la scuola primaria Manzoni di Forlì cambierà sede, trasferendosi dal centro storico al polo della Dante Alighieri.

Il bonus bollette 2026 si modifica radicalmente con il nuovo decreto, restringendo significativamente le categorie di beneficiari.

