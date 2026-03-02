Riordino del gioco pubblico | il confronto su metodo e impatti il no alla concentrazione

Un confronto si è tenuto sul riordino del gioco pubblico, con discussioni concentrate su metodo e potenziali impatti. La riforma viene considerata necessaria, ma si evidenzia come sia importante una valutazione preventiva prima di procedere. Durante l'incontro sono stati analizzati vari aspetti, con particolare attenzione alla questione della concentrazione nel settore. La discussione si è focalizzata su come evitare effetti indesiderati e garantire un equilibrio nel mercato.

La riforma serve, ma non può prescindere da una valutazione preventiva degli effetti. È questo il punto condiviso emerso nella Sala della Lupa di Montecitorio durante il convegno “Le nuove regole del gioco”, promosso dal deputato Andrea De Bertoldi (Liberali Cristiano-Democratici – Lega) e accompagnato da un messaggio del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Dalla discussione è uscita una linea comune: prima di procedere occorre un'analisi di impatto su gettito, tutela della salute, concorrenza e stabilità occupazionale, insieme all'apertura di un tavolo tecnico e di un confronto formalizzato in Conferenza Unificata. De Bertoldi ha annunciato che scriverà al viceministro Leo e al direttore dell'Agenzia delle Dogane per chiedere un confronto ufficiale con tutti gli operatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

