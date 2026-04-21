Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 33ª giornata | i malus al Fantacampionato

Nella 33ª giornata di campionato sono stati diversi i giocatori e gli allenatori che hanno ricevuto cartellini gialli o rossi. Alcuni sono stati ammoniti, altri espulsi, e questa lista raccoglie tutti i nomi coinvolti in queste situazioni durante le partite della giornata. I cartellini sono stati distribuiti dagli arbitri in diverse circostanze, influenzando le formazioni del Fantacampionato.

La 33ª giornata di Serie A si è conclusa con il pari al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina. Il prossimo turno si aprirà venerdì 24 aprile, alle 20.45, con Napoli-Cremonese. Ma prima di pensare alla prossima formazione da schierare, ecco l'elenco completo dei giocatori e degli allenatori sanzionati, tra ammonizioni ed espulsioni, nella giornata appena terminata al Fantacampionato Gazzetta. Ederson, Djimsiti (Atalanta); S.Esposito, Borrelli (Cagliari); Ramon, Morata, Moreno (Como); De Gea, Pongracic, Fazzini, Solomon (Fiorentina); Ostigard (Genoa); Locatelli (Juventus); Cataldi, Taylor, Dia (Lazio); Pierotti, Tiago...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 33ª giornata: i malus al Fantacampionato Notizie correlate Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 22ª giornata: i malus al FantacampionatoLa 22ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 3-1 dell'Udinese a Verona. Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 23ª giornata: i malus al FantacampionatoLa 23ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo del Milan per 3-0 a Bologna. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 32ª giornata: i malus al Fantacampionato; Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO; Arcetana, stavolta gli applausi non portano punti; Primavera 4. Poker della Giana, playoff in salita per l'Under 19 dolomitica. Ecco la lista dei calciatori e dei tecnici che hanno ricevuto dei cartellini durante il trentatreesimo turno di campionatoLa 33ª giornata di Serie A si è conclusa con il pari al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina. Il prossimo turno si aprirà venerdì 24 aprile, alle 20.45, con Napoli-Cremonese. Ma prima di pensare alla ... gazzetta.it Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 19ª giornata: i malus al FantacampionatoLa 19ª giornata di Serie A si è conclusa con il pareggio per 1-1 tra Milan e Genoa. Ad aprire il prossimo turno ci sarà la doppia sfida Como-Bologna e Udinese-Pisa: fischio d'inizio sabato 10 gennaio ... gazzetta.it Quattro arresti e perquisizioni a Milano. Una società che organizzava feste offriva anche ai giocatori di serie A un pacchetto completo per fine match: serata in un locale, albergo e squillo. Il tutto per qualche migliaio di euro. - facebook.com facebook Il Napoli, stop agli sprechi, cambia il mercato: si sceglieranno solo giocatori giovani x.com