In questa analisi si illustrano i calciatori e gli allenatori sanzionati nella 22ª giornata di Serie A, evidenziando le ammonizioni e le espulsioni che hanno influenzato le dinamiche del campionato e il Fantacampionato. Un approfondimento utile per comprendere le conseguenze disciplinari di questa fase del torneo.

La 22ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo per 3-1 dell'Udinese a Verona. Il prossimo turno si aprirà venerdì 30 gennaio con Lazio-Genoa alle 20.45 e si chiuderà martedì 3 febbraio con Bologna-Milan. Ma prima di pensare alla prossima formazione da schierare, ecco l’elenco completo dei giocatori e degli allenatori sanzionati, tra ammonizioni ed espulsioni, nella giornata di Fantacampionato Gazzetta appena terminata. I giocatori ammoniti in questo turno sono: Scamacca (Atalanta); Immobile, Ravaglia (Bologna); Caprile, Mina, Zé Pedro (Cagliari); Barbieri, Pezzella (Cremonese); Pongracic, Comuzzo (Fiorentina); Malinovskyi, Marcandalli (Genoa); Lautaro Martinez, Barella (Inter); Yildiz (Juventus); Provstgaard (Lazio); Veiga, Tiago Gabriel (Lecce); Rabiot, Athekame, Modric, Maignan (Milan); Juan Jesus, Vergara (Napoli); Marin, Calabresi, Akinsanmiro (Pisa); Laurienté (Sassuolo); Pedersen (Torino); Gagliardini, Lirola (Verona). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 22ª giornata: i malus al Fantacampionato

