Giocatori del Pisa al centro trasfusionale per sostenere la donazione di sangue

Due calciatori del Pisa Sporting Club si sono recati al centro trasfusionale dell'Aoup per sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue e di emocomponenti. I giocatori della prima squadra hanno partecipato come testimonial per promuovere la solidarietà attraverso lo sport. La visita si inserisce in un'iniziativa volta a diffondere la consapevolezza sull’importanza di donare, coinvolgendo il mondo del calcio come esempio di impegno civile.

Il Pisa Sporting Club torna al Centro trasfusionale dell'Aoup con due dei suoi calciatori della prima squadra, Samuele Angori e Francesco Coppola, per fare da testimonial sull'importanza della donazione di sangue ed emocomponenti e diffondere così, attraverso lo sport, il valore della solidarietà.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Donazione sangue, serve un ricambio generazionale o il sistema trasfusionale va in crisiMONTECATINI TERME – Oltre cinque donatori su dieci hanno più di 46 anni ed il 68% del totale ha un’età compresa tra i 36 e i 65 anni. Centro trasfusionale, boom di donazioni di sangue per San Valentino: “Risultato prezioso, grazie a tutti”Grande successo per il tradizionale appuntamento dei livornesi che hanno deciso di festeggiare San Valentino con una donazione di sangue o plasma al... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Allievi Nazionali U16 - Serie A / B - Girone A; Perché il Pisa gioca col lutto al braccio contro la Roma?; Pisa-Genoa: rossoblu senza l'ossatura. Le scelte di De Rossi; Pisa-Genoa, presentazione e probabili formazioni. Serie A, la Flop 11 della 30ª giornata: disastro Pisa presente con 8 giocatoriTop 11 della 30ª giornata di Serie A che ha i colori nerazzurri del Pisa. Ben 8 i giocatori del fanalino di coda nella squadra scelta dalla redazione e del resto il ko per 5-0 a Como parla chiaro. Gli ... tuttomercatoweb.com Martedì "Il Nerazzurro" tornerà sul momento critico del Pisa, con le interviste personalizzate a Oscar Hiljemark e Arturo Calabresi. Ricorderemo Mircea Lucescu, allenatore del Pisa che nel 1991 vinse a Roma 2-0. Protagonisti di quella squadra, allenata propri - facebook.com facebook