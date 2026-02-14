Centro trasfusionale boom di donazioni di sangue per San Valentino | Risultato prezioso grazie a tutti

Il centro trasfusionale di Livorno ha registrato un aumento record di donazioni di sangue in occasione di San Valentino, grazie all’entusiasmo di molti cittadini. Molti hanno deciso di celebrare la festa dell’amore donando sangue o plasma, portando a un afflusso di donatori senza precedenti. Tra loro, anche diverse coppie che hanno scelto di condividere questo gesto simbolico.

Grande successo per il tradizionale appuntamento dei livornesi che hanno deciso di festeggiare San Valentino con una donazione di sangue o plasma al centro trasfusionale. “Come ormai succede da anni – spiega Elena Sardano, direttrice del reparto di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Livorno – abbiamo dedicato la giornata di San Valentino a tutti gli innamorati, invitandoli a celebrare con un atto di puro amore la loro unione e anche quest’anno la generosità dei livornesi non ha deluso le nostre aspettative. Molte infatti le sacche raccolte fra sangue, plasma e piastrine, un risultato prezioso per noi, ma soprattutto per le tante persone che di queste hanno bisogno".🔗 Leggi su Livornotoday.it

Durante le festività natalizie, il Centro trasfusionale dell’Aoup ha registrato un aumento di donazioni, con 147 contribuzioni da parte di donatori volontari.

