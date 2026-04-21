Ginnastica ritmica - Uisp Raminghi campionessa toscana

Ottimi risultati per la Ritmica Girasole nella seconda prova del campionato regionale "Uisp" Le Ginnastiche di Seconda categoria che si è svolta al "Palapicchi" di Rosignano Solvay. Nella categoria "Esordienti" è arrivato il primo posto di Azzurra Raminghi che ha conquistato anche il titolo di campionessa Toscana "Uisp" 2026. Ottimi risultati anche per Bianca Canale, seconda al corpo libero e per Aurora Puccinelli, seconda al cerchio. Nella categoria "Allieve" Sara Di Giovanni è arrivata prima al corpo libero e al nastro e Gaia Nannizzi, prima alle clavette. Secondo posto per Carolina D’Arcangelo alle clavette, Giulia Belfiore al nastro e Martina Duchetti al corpo libero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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