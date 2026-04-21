Sabato 18 maggio a Bergamo si svolgerà la Final Eight della Serie A1 di ginnastica artistica, un evento che vede le squadre qualificate contendersi gli scudetti del massimo campionato italiano. La competizione si terrà nel capoluogo orobico, dove le migliori formazioni si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di campione nazionale. La manifestazione riunisce le società più competitive del circuito, pronte a confrontarsi in questa fase decisiva della stagione.

La Final Eight della Serie A1 di ginnastica artistica andrà in scena sabato 18 maggio a Bergamo: sarà il capoluogo orobico a ospitare la gara che assegnerà gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Alla competizione si sono qualificate le migliori otto formazioni della regular season composta da tre tappe (Modena, Biella, Terni), per ogni compagine sono stati considerati i due migliori risultati e sono stati sommati tra loro, stilando la classifica generale. Tra le donne svetta la Libertas Vercelli con 324.050 punti: le Campionesse d’Italia in carica hanno avuto la meglio nei primi due appuntamenti e precedono la Brixia Brescia (317.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, le qualificate alla Final Eight di Serie A1: le squadre in lotta per gli scudetti

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