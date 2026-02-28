Ginnastica artistica 1a prova Serie A1 | i risultati e gli highlights

Nella prima prova della Serie A1 di ginnastica artistica, la competizione si è svolta al PalaPanini di Modena, trasmessa in diretta da SportFace. La Ginnastica Pro Carate ha ottenuto il punteggio complessivo di 240 punti e si è aggiudicata la vittoria, mentre sia le gare maschili che femminili hanno offerto momenti di grande spettacolo e precisione tecnica.

La prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile e femminile in diretta su SportFace ha regalato spettacolo ed equilibrio al PalaPanini di Modena, dove la Ginnastica Pro Carate ha conquistato il successo con il punteggio complessivo di 240.150. Tra le donne La Ginnastica Pro Carate si aggiudica la prima prova di Serie A1. Un'affermazione costruita attrezzo dopo attrezzo, al termine di un duello serrato con la Spes Mestre, seconda a quota 239.150. Solo un punto di distanza tra le due formazioni, a testimonianza di un confronto rimasto in bilico fino all'ultimo esercizio. Sul terzo gradino del podio è salita la Gymnastic Romagna Team con 232.