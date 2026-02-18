Squadre maschili e femminili qualificate alle Final Four di Ravenna in Coppa Italia Serie B

Le squadre maschili e femminili si sono qualificate alle Final Four di Ravenna in Coppa Italia di Serie B, un risultato che premia il successo nelle qualificazioni. La disputa si svolgerà a fine stagione, attirando l’attenzione di molti tifosi e addetti ai lavori. La sede della fase finale è stata confermata nella città romagnola, dove si svolgeranno le partite decisive. La competizione raccoglie le migliori formazioni della serie, pronte a sfidarsi per il titolo.

final four di coppa italia di serie b 2025-2026: calendario, sede e partecipanti. una fase conclusiva cruciale della stagione sportiva è stata ufficializzata con la definizione di data e luogo, affidata all’organizzazione di una realtà locale di Ravenna e al sostegno del comitato regionale. la final four si svolgerà dal 2 al 4 aprile 2026, con Ravenna come cornice principale dell’evento. olimpia teodora ravenna è incaricata dell’organizzazione, in collaborazione con il cr fipav emilia-romagna. questa programmazione costituisce il culmine della competizione di serie b, mettendo in palio le ultime posizioni utili per la fase successiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Squadre maschili e femminili qualificate alle Final Four di Ravenna in Coppa Italia Serie B Leggi anche: Nuoto, l’Italia accede alle finali nelle staffette 4×50 sl maschili e femminili Leggi anche: Pallanuoto, definite le qualificate alla Final Four di Coppa Italia: la Pro Recco proverà a difendere il titolo a Genova Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trofeo Lina De Chiara: Tc Caraglio e Momy Sport Village vincono la 1ª edizione; La griglia del Campionato di Serie A maschile: Lazio e Milano favorite, Terni la possibile sorpresa; Ancora più squadre e Paesi per il Pulcino d’Oro 2026; La Svizzera di Patrick Fischer debutta contro la Francia. Milan, tutti i risultati del Settore Giovanile: successi per Primavera maschile e femminileTanti sorrisi nel weekend del Settore Giovanile rossonero, a cominciare dalle vittorie esterne delle due formazioni Primavera: la maschile trova un prezioso successo esterno ... milannews.it Estathé 3×3 Italia, presentate a Riccione le Finals 2025: in palio i titoli OpenSui campi allestiti in Piazzale Roma sono state annunciate le 16 squadre maschili e le 12 femminili che prenderanno parte all’evento finale che assegnerà i titoli Open 2025. La squadra vincitrice ... corrieredellosport.it FINAL FOUR COPPA ITALIA La Federazione Italiana Pallavolo ha reso noto la sede della Final Four di Coppa Italia di Serie B in programma nei giorni 3-4 Aprile. Sarà RAVENNA ad ospitare l’evento!!! L’organizzazione è stata affidata a Olimpia Te facebook FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE B Serie B Maschile, Serie B1 Femminile, Serie B2 Femminile. 2-4 aprile 2026 Ravenna LE SQUADRE QUALIFICATE: federvolley.it/node/132691 x.com