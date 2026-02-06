Napoli le parole dell’agente spiazzano il club | l’annuncio dopo la cessione

Da spazionapoli.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha annunciato ufficialmente la cessione di Lorenzo Lucca, chiudendo così una sessione di mercato complicata. L’operazione arriva dopo settimane di incertezze e cambi di strategia, con il club che ha deciso di fare un passo indietro sul trasferimento che aveva già programmato in estate. La squadra ora si concentra sul campionato, mentre i tifosi si chiedono quali saranno le prossime mosse sul mercato.

Il calciomercato invernale, seppure con tantissime difficoltà, è ormai giunto al termine. Il Napoli è dovuto correre ai ripari, e rimediare a qualche errore di valutazione fatto nella sessione estiva, soprattutto in merito a Lorenzo Lucca. Sono arrivate le dichiarazioni dell’agente che pizzicano il club azzurro: avete sentito? Napoli, parla l’agente di Lucca: le parole. Durante il mercato di gennaio, il Napoli ha sostituito Noa Lang e Lorenzo Lucca con due nuovi acquisti, Giovane e Alisson Santos. L’agente Giuseppe Riso ha parlato proprio in merito alla trattativa che ha portato l’ex Udinese lontano dal club azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli le parole dell8217agente spiazzano il club l8217annuncio dopo la cessione

© Spazionapoli.it - Napoli, le parole dell’agente spiazzano il club: l’annuncio dopo la cessione

Approfondimenti su Napoli Calciomercato

Dragusin Inter, il difensore pronto al ritorno in Italia? Dopo le parole dell’agente, ecco che 2 club di Serie A si sono fatti avanti!

Napoli, sentito Noa Lang? Affondo su Conte e non solo, le parole spiazzano

La partenza di Noa Lang dal Napoli ha preso tutti di sorpresa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Calciomercato

Argomenti discussi: Insigne: 'Al Napoli sarei andato anche gratis'; A Napoli nasce Parole Consapevoli, un progetto contro l'odio e il linguaggio aggressivo online; Conte: Disastro Napoli? Piano con le parole. Poi critica il calendario; Spalletti risponde a Conte sui social e pubblica il video dell'intervista dopo Juventus-Napoli, poi replica: Pensavo fosse intelligenza artificiale.

Serie A, le parole di Pasquale SalvioneLe parole del giornalista, Pasquale Salvione, in vista dell 24esima giornata. I nuovi innesti dal mercato e le parole su Vergara ... ilnapolionline.com

napoli le parole dellNapoli, le parole di Pasquale Salvione a 1 Station Radio!Le parole di Pasquale Salvione dopo la disfatta di Torino. Tanti problemi muscolari per gli azzurri che oggi si giocano una parte di stagion! ilnapolionline.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.