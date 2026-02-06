Il Napoli ha annunciato ufficialmente la cessione di Lorenzo Lucca, chiudendo così una sessione di mercato complicata. L’operazione arriva dopo settimane di incertezze e cambi di strategia, con il club che ha deciso di fare un passo indietro sul trasferimento che aveva già programmato in estate. La squadra ora si concentra sul campionato, mentre i tifosi si chiedono quali saranno le prossime mosse sul mercato.

Il calciomercato invernale, seppure con tantissime difficoltà, è ormai giunto al termine. Il Napoli è dovuto correre ai ripari, e rimediare a qualche errore di valutazione fatto nella sessione estiva, soprattutto in merito a Lorenzo Lucca. Sono arrivate le dichiarazioni dell'agente che pizzicano il club azzurro: avete sentito? Napoli, parla l'agente di Lucca: le parole. Durante il mercato di gennaio, il Napoli ha sostituito Noa Lang e Lorenzo Lucca con due nuovi acquisti, Giovane e Alisson Santos. L'agente Giuseppe Riso ha parlato proprio in merito alla trattativa che ha portato l'ex Udinese lontano dal club azzurro.

© Spazionapoli.it - Napoli, le parole dell’agente spiazzano il club: l’annuncio dopo la cessione

La partenza di Noa Lang dal Napoli ha preso tutti di sorpresa.

