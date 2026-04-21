Giappone uomo condannato per aver postato degli spoiler

In Giappone, una persona è stata condannata per aver condiviso spoiler di film e serie televisive online. La decisione è arrivata dopo che il sistema giudiziario ha considerato i spoiler come una violazione del copyright, portando a un inasprimento delle norme in materia. Questa sentenza segna un cambiamento rispetto alle precedenti politiche di tolleranza verso la diffusione di dettagli narrativi prima della messa in onda ufficiale.

(Adnkronos) – La pratica di riportare elementi narrativi di film e serie televisive ha subito un brusco arresto normativo in Giappone, dove la magistratura ha equiparato certi tipi di spoiler alla violazione del copyright. Il tribunale distrettuale di Tokyo ha infatti ritenuto Wataru Takeuchi, amministratore di un portale specializzato in anticipazioni, colpevole di aver infranto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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