Uomo condannato per stalking dopo aver perseguitato l’ex con minacce continue a Crotone

Un uomo di Crotone è stato condannato definitivamente per aver perseguitato l’ex moglie. Per mesi, l’uomo ha inviato minacce e ha seguito la donna, portandola a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Alla fine, la giustizia ha deciso: l’uomo deve scontare la sua pena.

Un uomo di Crotone è stato condannato in via definitiva per atti persecutori commessi nei confronti della ex moglie, dopo un lungo periodo di minacce continue e persecuzioni che hanno portato all'arresto. L'ordinanza, emessa dal tribunale della città calabrese, chiude un percorso giudiziario durato anni, durante il quale le vittime hanno subito un'escalation di comportamenti intimidatori, spesso ripetuti in modo sistematico. L'uomo, residente a Crotone, ha perseguitato l'ex con telefonate minacciose, messaggi inviati a ogni ora del giorno e della notte, e presenze costanti nei luoghi frequentati dalla ex, fino a entrare nel suo spazio privato senza autorizzazione.

