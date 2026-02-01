Un uomo di 45 anni è stato condannato a una pena detentiva. Nonostante il divieto di avvicinarsi, ha continuato a minacciare e molestare la sua ex compagna, mostrando comportamenti ossessivi. La giudice ha deciso di applicare una condanna per tutelare la donna.

Un uomo di 45 anni è stato condannato a una pena detentiva per aver continuato a minacciare e molestare la sua ex compagna nonostante un divieto di contatto imposto dal tribunale. L’ordinanza, emessa in seguito a una serie di comportamenti ossessivi e ripetuti, ha portato all’arresto e al rinvio a giudizio del 45enne, accusato di stalking aggravato. Le indagini hanno rivelato che, nonostante l’ordine di allontanamento, l’uomo ha continuato a seguire la ex, a inviarle messaggi minacciosi e a presentarsi nei pressi della sua abitazione, creando un clima di paura costante. I fatti risalgono a un periodo che va dal 2022 al 2023, durante il quale le autorità hanno ricevuto diverse denunce da parte della vittima, che ha descritto un’escalation di comportamenti inquietanti: telefonate notturne, tentativi di accesso al suo appartamento, e l’uso di strumenti tecnologici per sorvegliarla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo condannato a carcere per aver ignorato divieto di contatto e minacciato ex compagna con comportamenti ossessivi.

Un uomo è stato condannato a cinque anni e mezzo per maltrattamenti e lesioni aggravate sulla propria compagna incinta.

Un uomo condannato a quasi cinque anni di carcere per aver trasmesso l'HIV alla compagna dopo aver interrotto le cure.

