Il presidente della Federazione italiana di pallacanestro ha affermato che il calcio non deve essere considerato una Cenerentola e ha richiesto al Governo di comunicare la reale situazione del settore. Nel corso del pomeriggio, ha incontrato il ministro dello sport per discutere di diversi aspetti che coinvolgono il mondo del basket, evidenziando come la crisi nel calcio abbia ripercussioni anche sulla pallacanestro italiana.

La crisi del calcio italiano produce i suoi effetti anche sul mondo del basket. Questa sembra essere l’opinione del presidente della FIP Gianni Petrucci che nel pomeriggio ha incontrato il ministro dello sport Andrea Abodi per un dialogo su numerose questioni. L’occasione è stata quella della Giunta Coni con la sostenibilità del sistema sportivo che ha rappresentato il macrotema al centro del dibattito. Al termine del confronto, il presidente della FIP si è rivolto con toni piuttosto duri nei confronti del Governo. Questo sono le sue dichiarazioni riportate dall’Ansa: “Capisco la popolarità del calcio, ma?io non posso accettare che il basket aspetti due mesi per avere delle risposte dal Governo, perché noi non abbiamo 50 richieste come il calcio”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gianni Petrucci: “Non siamo la cenerentola del calcio, il Governo ci deve comunicare la situazione”

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