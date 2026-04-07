Il presidente della Federazione italiana di pallacanestro, ex presidente del Coni, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha commentato la situazione del calcio italiano, evidenziando la necessità di un rapporto privilegiato tra governo e sport. La crisi nel settore calcistico è stata al centro dell’intervista, con riferimenti alla posizione del mondo sportivo rispetto alle decisioni politiche.

Il presidente della Federazione italiana pallacanestro Gianni Petrucci, ed ex presidente del Coni, in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato della crisi che sta vivendo il calcio italiano e il ruolo della politica in merito. L’intervista a Gianni Petrucci. “ Il governo deve avere un rapporto privilegiato con lo sport. Non si può pensare di andare alle votazioni federali di giugno senza avere un’interlocuzione con la politica. Lo sport è autonomo solo sulla carta e le prossime votazioni avverranno in un contesto differente da tutti gli altri precedenti. Il calcio ha bisogno di riforme, su tassazione e agevolazioni fiscali per cominciare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Petrucci: “Il governo deve avere un rapporto privilegiato con lo sport”

Baseball, cricket, rugby e calcio: lo sport racconta il rapporto tra l’Italia e la cittadinanzaMentre la Nazionale italiana di calcio dovrà giocarsi le sue chance di tornare al Mondiale a fine marzo contro l’Irlanda del Nord, dopo due edizioni...

Keyshawn : "Il match con Andy Cruz deve avere sensoKeyshawn Davis, sfidante di vertice della WBO nel peso 140, ha espresso disponibilità a confrontarsi con Andy Cruz, rivale amatore che lo ha battuto...

Argomenti più discussi: Gianni Petrucci: Il calcio va salvato. Sport e politica decidano insieme percorso e riforma; Il governo alla prova delle Camere: Meloni-Crosetto, test per il rilancio.

Gianni Petrucci: «Il calcio va salvato. Sport e politica decidano insieme percorso e riforma»Il numero uno di Federbasket: «La saggezza di Buonfiglio e il governo per un cammino condiviso. Malagò conosce molto bene questo mondo. Mancini ha già vinto e sa parlare di tutto» ... corriere.it

Petrucci: Gravina avrebbe segnato il rigore in Bosnia, non voglio un ct che pensi di essere EinsteinInevitabili le dimissioni di Gabriele Gravina? Per il clima che si era creato non c'era altra strada. Ma è stato un buon presidente, ha vinto gli Europei. Peccato che non ha tirato lui il rigore a ... calciomercato.com

LA POLEMICA SOCIAL TRA L’EX CONSIGLIERE PETRUCCI E I TASSISTI ACCENDE IL DIBATTITO SU ORGANIZZAZIONE, TEMPI E NARRAZIONE DEI DISAGI. E voi da che parte state - facebook.com facebook