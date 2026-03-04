Il ME Fashion Award arriva a Milano | omaggio a Gianni Versace e premio alla carriera a Mario Boselli

A Milano si tiene la quarta edizione del ME Fashion Award, un premio nato a Messina che quest’anno celebra il Made in Italy con una serata dedicata a Gianni Versace e un riconoscimento alla carriera di Mario Boselli. L’evento si svolge nella capitale della moda e coinvolge giovani talenti, oltre a presentare prospettive di respiro internazionale.

La IV edizione del premio nazionale nato a Messina si presenta nella capitale della moda tra celebrazione del Made in Italy, giovani talenti e visioni internazionali Milano accoglie il ME Fashion Award e lo fa nei giorni della Fashion Week, trasformando l’anteprima nazionale in un ponte ideale tra la Sicilia e la capitale italiana della moda. Nella cornice di Mohd Officina è stata presentata la quarta edizione del premio nazionale sostenuto dal Comune di Messina, in programma il 28 maggio alle 20 al Palacultura Antonello. Presentare il ME Fashion Award a Milano significa ampliare gli orizzonti di un progetto giovane e ambizioso, capace di portare il nome di Messina su palcoscenici di rilievo nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Messina protagonista alla Fashion Week di Milano con il Me Fashion Award

ME Fashion Award: a Messina il premio che valorizza la moda made in ItalyAl Palacultura di Messina è andata in scena la prima edizione del ME FASHION AWARD, il premio nato per valorizzare la moda e il saper fare italiano, dai nomi più riconosciuti ai nuovi talenti, fino ai ... exibart.com

Comunicato stampa N. 261 - 3 marzo 2026 - Messina protagonista alla Fashion Week con il ME Fashion Award