A Napoli David Grossman | riceverà il premio Pellegrini di pace dall' Arcidiocesi

Lo scrittore ebreo è noto per il suo impegno per la pace e per una narrativa che esplora la complessità umana, il lutto e la memoria È tra gli scrittori contemporanei più noti al mondo. Nato a Gerusalemme nel 1954, da padre proveniente dalla Galizia polacca e madre nata nell'ex Territorio mandatario della Palestina (la colonia britannica nella regione), David Grossman si è sempre apertamente schierato per la pace in generale e per la pace tra ebrei e palestinesi in particolare. L'odio nel suo cuore non ha mai albergato. Neanche dopo che ormai 20 anni fa, nel 2006, suo figlio Uri che stava svolgendo il servizio militare è stato ucciso in un conflitto tra esercito israeliano ed Hezbollah.🔗 Leggi su Napolitoday.it

David Grossman a Napoli: Premio Pellegrini di Pace e incontro con Maurizio De GiovanniAl Premio Napoli, lo scrittore israeliano David Grossman, sarà il primo destinatario del Premio internazionale Pellegrini di Pace, il nuovo riconoscimento ... ilmattino.it

David Grossman riceve il premio Pellegrini di PaceÈ lo scrittore israeliano David Grossman il primo destinatario del Premio internazionale Pellegrini di Pace, il nuovo riconoscimento promosso ... napolivillage.com

