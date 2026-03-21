Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha avuto un acceso confronto con Renato Biancardi. Dopo il litigio, l’attrice si è mostrata sconvolta e ha manifestato rimorso per aver deciso di partecipare al programma. La scena si è conclusa con la Manzini che si è lasciata andare alle lacrime, evidenziando un momento di forte emozione.

Francesca Manzini sembra già arrivata al limite al Grande Fratello Vip che, come sempre, mette alla prova i suoi concorrenti, fra reclusione forzata, convivenza con tante personalità, ma soprattutto strategie. La conduttrice e imitatrice infatti nella notte è stata protagonista di una lite con Renato Biancardi, in seguito si è sfogata in giardino, lasciando intendere di avere dei ripensamenti riguardo la sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi. La lite fra Francesca Manzini e Renato Biancardi. Dopo la seconda puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini si è scontrata con Renato Biancardi che nel corso della diretta aveva espresso dei dubbi riguardo la sua sincerità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Francesca Manzini litiga con Renato Biancardi, poi crolla e si pente di aver partecipato

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