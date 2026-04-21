Dopo uno sfogo diventato virale, la sorella di una concorrente del Grande Fratello Vip ha commentato la situazione, chiedendo di mettere fine all’odio e di concentrarsi sulla tutela della sorella. In risposta, una parente di nome Lilli Manzini ha precisato che le sue parole sono state fraintese e che il suo scopo principale è difendere la famiglia dagli attacchi che circolano sui social.

Dopo lo sfogo diventato virale, Lilli Manzini interviene per chiarire: le sue parole su Francesca sono state fraintese e il suo unico obiettivo è proteggerla dagli attacchi online. Siamo abituati a vedere i familiari dei concorrenti del Grande Fratello Vip intervenire per commentare le dinamiche del reality. Un'abitudine insopportabile ma ormai consolidata, spesso usata per difendere i propri cari. Ma questa volta è successo qualcosa di diverso: secondo molti commentatori Lilli Manzini aveva attaccato pubblicamente la sorella Francesca, ma in un secondo post la doppiatrice ha ribaltato tutto spiegando l'essenza del suo precedente intervento....🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, la sorella di Francesca ribalta tutto: “Basta odio, voglio solo proteggerla"

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