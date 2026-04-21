Dopo aver partecipato da poco più di un mese al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini si trova coinvolta in diverse discussioni e critiche sui social. Tra coloro che si sono espressi negativamente c’è anche la sorella, che ha commentato pubblicamente la sua esperienza, affermando che sta facendo una pessima figura. La vicenda ha attirato l’attenzione di vari utenti e ha alimentato ulteriori discussioni online.

Lilli Manzini sui social si è sfogata riservando dure critiche alla gieffina, non ci sono dubbi sul fatto che non stia affatto apprezzando il suo percorso nella casa più spiata dagli italiani. La sorella di Francesca Manzini ha fatto sapere che legge insulti contro di lei da settimane ed è stanca di vedere che la comica recita un ruolo che non le appartiene. La sorella della gieffina ha fatto sapere che non si vivono altrimenti le avrebbe sconsigliato di partecipare al reality. Tra le varie cose ha detto: "Sta facendo una pessima figura. Lei è una ‘donna bambina’ troppo fragile per stare là dentro. Se continua così spero venga eliminata il prima possibile".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, la sorella di Francesca Manzini la critica sui social: “Sta facendo una pessima figura”

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