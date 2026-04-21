Lo sfogo della sorella di Francesca Manzini | Spero esca presto dal GF Vip sui social continuano a insultarla

La sorella di una concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso un video sui social per esprimere il suo disappunto riguardo agli insulti rivolti alla sorella durante il programma. Nel messaggio, ha dichiarato di desiderare che il reality finisca al più presto, sottolineando come le continue critiche abbiano pesato sulla famiglia. La doppiatrice ha invitato i fan a rispettare la privacy e a smettere di alimentare le polemiche.

Con un video sui social, la doppiatrice Lilli Manzini si è sfogata contro le persone che insultano la sorella Francesca al Grande Fratello Vip: "Adesso basta, non vedo l'ora che arrivi la fine. Commenti schifosi e da denuncia contro mia sorella".🔗 Leggi su Fanpage.it

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