Francesca Manzini il duro attacco della sorella | Al GF Vip sta facendo una pessima figura

La sorella di Francesca Manzini ha commentato duramente sui social, criticando la partecipazione della comica al GF Vip. Secondo quanto riportato, la donna ha accusato Francesca di comportamenti discutibili durante il reality e ha affermato che sta facendo una pessima figura pubblica. La discussione tra le due si è svolta principalmente online, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base delle accuse.

Francesca Manzini sta recitando al GF Vip? La sorella si scaglia contro di lei sui social. Il sostegno della famiglia dovrebbe essere sempre scontato ma nel caso di Francesca Manzini non è così, la sorella infatti non sta apprezzando il modo in cui si sta mostrando al Grande Fratello Vip e non lo ha tenuto per sé. Francesca Manzini al GF Vip (Screen Mediaset Infinity) Senza giri di parole Lilli Manzini si è scagliata pesantemente contro la sorella sui social, riferendosi al percorso della gieffina nella casa più spiata d’Italia ha detto: “Sono settimane che non faccio che leggere commenti di insulti nei suoi confronti in tutti i social.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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