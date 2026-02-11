Getta lingotti d’oro per oltre 100mila euro nel cestino dei rifiuti | i carabinieri li ritrovano nella discarica
Un uomo ha lanciato nel cestino dei rifiuti lingotti d’oro valutati oltre 100mila euro. La vicenda si è svolta a Torre Lapillo, vicino a Porto Cesareo, dove l’uomo si è accorto troppo tardi di aver buttato via il prezioso carico. Ha subito chiamato i carabinieri, che hanno avviato le ricerche e sono riusciti a trovare i lingotti nella discarica. Ora indagano per capire come siano finiti lì e chi potrebbe averli smaltiti in modo sbagliato.
