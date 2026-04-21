Getta per errore 7mila euro nella spazzatura | com' è andata a finire

A Trieste, nell’estremo Nord Est italiano, si è verificato un episodio insolito: un individuo ha accidentalmente gettato nella spazzatura 7.000 euro in banconote. La somma, che avrebbe potuto rappresentare una grande somma di denaro, è stata smaltita con i rifiuti per errore, portando alla scoperta della vicenda da parte delle autorità. La vicenda sta attirando l’attenzione locale e sta facendo discutere sulla gestione dei contanti e delle cifre elevate.

Ha decisamente dell’incredibile la vicenda che arriva dall’estremo Nord Est italiano. Trieste, nella fattispecie, dove per un errore 7.000 euro di incassi sono finiti nella spazzatura.La curiosa vicenda è avvenuta nei giorni scorsi e ha per protagonista il titolare di alcuni esercizi pubblici.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Trieste, getta per errore 7mila euro nella spazzatura: recuperati dai carabinieriABBONATI A DAYITALIANEWS Il gesto involontario che costa caro Una disattenzione rischia di trasformarsi in una perdita pesantissima: 7. Getta per sbaglio nella spazzatura 7000 euro: i carabinieri li ritrovano e glieli restituisconoButta nella spazzatura circa 7000 euro di incassi e i carabinieri, dopo averli ritrovati, glieli riconsegnano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Portanova, confermati 6 anni per violenza sessuale; Trenitalia: aggiunti treni straordinari per ponti primaverili e Comicon; Bologna, ubriaco al volante con 176 kg di droga: arrestato; Omicidio Vasto, fermato padre del 21enne ucciso a coltellate. Getta per errore 7mila euro nei rifiuti: recuperati dai carabinieri dopo giorni di ricercheL’errore e la denuncia – Protagonista un commerciante residente a Trieste, titolare di alcuni esercizi pubblici. L’uomo aveva conservato il denaro in ... pupia.tv Butta per errore 7mila euro nella spazzatura, poi corre dai Carabinieri: Trovate quel camion dei rifiutiUn commerciante di Trieste ha gettato per sbaglio nella spazzatura 7mila euro in contanti: fortunatamente il denaro è stato recuperato dai Carabinieri ... notizie.it “C’è un serpente nel giardino”: al Nomentano un biacco getta nel panico un condominio ift.tt/TP6N4WL x.com Un commerciante di Trieste getta per errore 7mila euro in un cassonetto. I carabinieri coordinano le ricerche tra i rifiuti e recuperano la somma - facebook.com facebook