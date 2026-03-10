Luisa Amatucci Silvia di Un Posto al Sole | Ho un tumore all’endometrio l'ho scoperto per caso

Luisa Amatucci, attrice nota per il suo ruolo in Un Posto al Sole, ha annunciato di avere un tumore all’endometrio, scoperto casualmente. Lo ha comunicato durante una giornata dedicata alla prevenzione presso un ospedale di Pagani, sottolineando l’importanza di prendersi cura di sé stessi. La donna ha affermato di aver appreso della malattia in modo inatteso e ha invitato a fare prevenzione.

Luisa Amatucci, attrice di Un Posto al Sole, ha parlato apertamente del suo tumore all'endometrio. L'appello durante la giornata sulla prevenzione all'ospedale di Pagani: "Ho scoperto la malattia per caso, fare prevenzione significa imparare ad amarsi". Il 7 marzo 2026, l'attrice napoletana Luisa Amatucci, da trent'anni Silvia Graziani in Un Posto al sole, ha rotto il silenzio davanti a una platea. Luisa Amatucci, celebre volto di Silvia Graziani in Un Posto Al Sole, ha raccontato la sua battaglia personale contro il tumore dell'endometrio durante una giornata di prevenzione a Pagani.