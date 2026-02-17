L'ex gieffina Erica Piamonte in ospedale | Ho mangiato un'ostrica e mi sono sentita male vomitavo sangue
Erica Piamonte è finita in ospedale dopo aver mangiato un'ostrica in un ristorante. La ex gieffina ha spiegato di aver iniziato a sentirsi molto male subito dopo aver consumato il mollusco, e di aver passato tutta la notte a vomitare sangue.
L'ex gieffina Erica Piamonte ha raccontato di essere finita in ospedale dopo aver mangiato un'ostrica a ristorante: "Ho iniziato a sentirmi male, ho passato tutta la notte a vomitare, anche sangue. Mi sono lacerata lo stomaco".🔗 Leggi su Fanpage.it
