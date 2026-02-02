L’innovazione al femminile | la settimana Stem Unime apre con un omaggio alle donne della scienza

L’Università di Messina apre le porte alla terza edizione di STEM by UniME, una settimana dedicata alle donne della scienza. Dal 4 all’11 febbraio 2026, studenti e appassionati possono partecipare a questa manifestazione che mette in mostra le innovazioni e le storie di chi lavora nei settori STEM. L’obiettivo è coinvolgere di più le ragazze e le giovani donne, mostrando loro che anche nel mondo della scienza ci sono tante figure femminili che fanno la differenza.

Dal 4 al 11 febbraio 2026, l’Università degli Studi di Messina ospita la terza edizione di STEM by UniME, un’ampia manifestazione dedicata alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. L’evento, che si inserisce nella cornice della Settimana Nazionale Stem Unime, si apre con un momento significativo: una tavola rotonda intitolata “Scienza: sostantivo femminile”, in programma mercoledì 4 febbraio alle ore 10 nell’Aula Magna del Rettorato. L’iniziativa è pensata per valorizzare il ruolo delle donne nella scienza, offrendo agli studenti delle scuole del territorio un’occasione diretta di ascolto e riflessione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’innovazione al femminile: la settimana Stem Unime apre con un omaggio alle donne della scienza Approfondimenti su Università Messina Settimana nazionale Stem Unime: si parte con “Scienza sostantivo femminile” Questa settimana, all’Università di Messina, si ripete l’appuntamento con la Settimana Nazionale delle Discipline Scientifiche, Tecnologiche, Ingegneristiche e Matematiche. XIV Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, 14 intese nella prima giornata. Il ruolo di Città della Scienza Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Università Messina Argomenti discussi: Innovazione al femminile, premiate eccellenze tra L'Aquila e Teramo; Innovazione al femminile, premiate le eccellenze di Teramo e L’Aquila; Imprenditoria femminile e innovazione, premiate le eccellenze del territorio; Brava Innovation Hub, quando l’innovazione parla al femminile. Innovazione al femminile: premiata l’aquilana Laura SetteC’è anche un’impresa aquilana tra le realtà premiate nella prima edizione del Concorso per l’innovazione al femminile, promosso dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia attraverso il Comitato ... laquilablog.it Brava Innovation Hub, quando l’innovazione parla al femminileBrava Innovation Hub è pensato per società costituite da non più di 60 mesi, in cui le donne abbiano un ruolo centrale e sostanziale. In particolare, possono candidarsi le imprese in cui: - le donne ... today.it Domani sera su Rai1 non perdete "Sognando Marte", lo Speciale Tg1 di Elisabetta Mirarchi. Domenica 18 gennaio ore 23:40 La scienza italiana scende in campo per raccontarci cosa sappiamo davvero del nostro "vicino" nel Sistema solare, il pianeta ros facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.