Filobus avanzano i lavori della linea di prova da Verona Sud fino allo stadio

I lavori sulla linea di prova del filobus a Verona Sud continuano senza sosta. Durante le ultime notti, gli operai hanno iniziato a posare la linea aerea di contatto, un passaggio fondamentale per mettere a punto il sistema. L’intervento, che durerà almeno due settimane, dipende dalle condizioni meteorologiche. I cittadini aspettano con ansia l’avvio del nuovo mezzo di trasporto.

La posa della linea area di contatto è iniziata, così come avanzano gli interventi di asfaltatura e quelli nell'area della Genovesa Nuovi passi avanti sono stati fatti lungo il tracciato di prova a Verona Sud della nuova filovia. Amt3 informa che nel corso delle ultime notti ha preso il via la posa della linea aerea di contatto, un intervento destinato a proseguire per almeno due settimane, condizioni meteo permettendo. Tali operazioni interessano il tratto a nord del cavalcavia fino alla stazione, con lavori svolti prevalentemente di notte per limitare al massimo l’impatto sulla viabilità.🔗 Leggi su Veronasera.it

Da lunedì 26 gennaio, partiranno i lavori di tesatura del filo aereo lungo la linea di prova del filobus tra viale Piave e via Frà Giocondo.

