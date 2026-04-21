A Genova, la trattoria Bedin riaprirà giovedì 23 aprile dopo un periodo di chiusura. La storica attività, situata in piazza Dante, è nota per la sua tradizione e i piatti della cucina locale. La riapertura segna il ritorno di un locale che rappresenta un punto di riferimento nel centro della città, con una proposta che combina ricette tradizionali e nuove interpretazioni culinarie.

La storica trattoria Bedin, punto di riferimento per la ristorazione nel cuore di Genova, riaprirà ufficialmente le sue porte giovedì 23 aprile. Dopo un periodo di sospensione durato due anni a causa dei necessari lavori di ristrutturazione, il locale situato in piazza Dante, proprio all’angolo con la galleria Cristoforo Colombo, si prepara a tornare a servire i cittadini e i visitatori. Le radici del locale affondano in un passato remoto: l’attività è infatti attiva sin dal 1862, rendendola una delle licenze più longeve della città, sopravvissuta sia al periodo immediatamente successivo all’Unità d’Italia che alle ferite lasciate dalla seconda guerra mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, torna la storica Bedin: tradizione e nuovi sapori in Piazza Dante

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