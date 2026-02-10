Al via il Gran Carnevale Locrese | sfilate musica e sapori della tradizione in piazza dei Martiri

A Locri è iniziato il Gran Carnevale. In piazza dei Martiri, sfilano carri colorati, si ascolta musica e si assaggiano piatti tipici. La città si anima con due giorni di festa, portando in piazza tanta allegria e tradizione.

Domenica 15 e lunedì 16 febbraio la città tra carri allegorici, la storica "Farsa" e i grandi concerti. Ecco il programma completo La città di Locri si prepara a vivere una delle ricorrenze più attese dell'anno. Il Gran Carnevale Locrese 2026 trasformerà il cuore cittadino, e in particolare piazza dei Martiri, in un palcoscenico a cielo aperto dove tradizione, divertimento e cultura popolare si fonderanno in una due giorni di festa indimenticabile. Un programma ricco, curato nei minimi dettagli dai tanti volontari, che mira a coinvolgere bambini, giovani e famiglie in un abbraccio collettivo fatto di maschere, musica e sapori autentici.

