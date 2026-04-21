A Genova, un uomo di circa cinquanta anni è stato aggredito con violenza da un giovane nel centro della città, mentre cercava di difendere la madre da un comportamento molesto. L'aggressione si è verificata di fronte a numerosi passanti, e il ferito è stato trasportato in ospedale. Durante il trasferimento in ambulanza, la vittima si è rivolta contro i soccorritori. Il giovane coinvolto rischia ora una denuncia e un procedimento penale.

Rischia una denuncia e l'eventuale processo pe aver difeso la madre da una persona che la stava importunando. E' successo ieri pomeriggio in via XX Settembre, strada principale di Genova, quando cinquantenne di origine marocchina, ubriaco e molesto, ha creato il caos importunando passanti e rivolgendo frasi volgari a diverse donne, finché non ha preso di mira una signora che camminava con il figlio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo di 50 anni ha iniziato a insultare pesantemente la donna con parole offensive e volgari, nonostante la presenza del figlio accanto a lei. A quel punto il giovane, esasperato dagli insulti rivolti alla madre, è intervenuto con decisione: ha scaraventato l’uomo a terra e lo ha percosso selvaggiamente.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, picchia selvaggiamente un cinquantenne che infastidisce la madre in centro, giovane rischia la denuncia e il processo

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