Genova picchia i figli perché disturbata mentre era al cellulare | madre a processo

Verrà processata con rito abbreviato la mamma di 31 anni accusata di avere preso a calci e schiaffi i propri figli, di uno e tre anni, per averla disturbata mentre era al cellulare, chiedendole attenzioni per mangiare, andare in bagno o semplicemente per una carezza. La donna, difesa dall'avvocata Francesca Solporini, è accusata di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il processo sui fatti avvenuti la scorsa estate inizierà il 5 marzo., A settembre la giudice delle indagini preliminari, Carla Pastorini, aveva disposto l'allontanamento dalla casa e il divieto di avvicinamento ai bambini, imponendo anche l'uso del braccialetto elettronico per poterne controllare eventuali trasgressioni. A denunciare la donna era stato il marito: la pm Silvia Saracino aveva attivato immediatamente il codice rosso e in pochissimi giorni aveva chiesto e ottenuto la misura, eseguita dagli agenti della squadra mobile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

