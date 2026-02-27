La ‘disturbano’ mentre è al cellulare | picchia i figli di 1 e 3 anni mamma a processo a Genova

Una donna di 31 anni si trova ora sotto processo a Genova, accusata di aver causato lesioni ai propri figli di 1 e 3 anni durante un episodio in cui si sarebbe mostrata aggressiva mentre era al telefono. La vicenda ha attirato l’attenzione sul tema dei maltrattamenti in famiglia e delle responsabilità genitoriali. La presenza di testimoni e le indagini in corso contribuiscono a chiarire quanto accaduto.

Maltrattamenti e violenze sui figli. Una vicenda drammatica scuote Genova: una donna di 31 anni è accusata di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti dei propri figli piccoli. Il procedimento inizierà il 5 marzo davanti alla giudice Angela Nutini, mentre l’imputata è assistita dall’avvocata Francesca Solporini. Il caso è seguito con attenzione anche per l’applicazione del codice rosso, misura di tutela immediata per le vittime di violenze domestiche, attivata dalla pm Silvia Saracino. Già a settembre la giudice per le indagini preliminari Carla Pastorini aveva disposto l’allontanamento della donna dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai bambini e l’uso di un braccialetto elettronico per monitorare eventuali violazioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

