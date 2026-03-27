Nella serata di ieri, le forze dell’ordine hanno sequestrato un chilo e mezzo di cocaina durante un'operazione nel Salento. L’intervento è stato condotto dal Gruppo investigazione criminalità organizzata del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce, che ha anche arrestato una persona in relazione al traffico di droga. Il sequestro rappresenta un intervento diretto contro il mercato illecito di sostanze stupefacenti nella regione.

L’operazione, condotta dai finanzieri del Gico, ha portato all'arresto di un 65enne di Carmiano e residente nel capoluogo salentino. Lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 200mila euro se immesso sul mercato locale LECCE – Lotta al traffico di stupefacenti nel Salento: sigilli alla droga e un arresto. Nella serata di ieri, i finanzieri del Gico, il Gruppo investigazione criminalità organizzata del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce, hanno eseguito un sequestro, sottraendo al mercato degli stupefacenti circa un chilo e mezzo di cocaina. L’attenzione delle fiamme gialle si è concentrata su Salvatore “Totò” Mazzotta, un 65enne di Carmiano noto alle forze dell’ordine e residente a Lecce, il cui atteggiamento e la presenza in una determinata zona della città hanno insospettito i militari. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Colpo al traffico di droga: sequestrato un chilo e mezzo di cocaina, un arresto

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