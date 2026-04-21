Genova delitto del trapano | rito abbreviato per Fortunato Verduci

A Genova, Fortunato Verduci, un uomo di 66 anni, è stato ammesso al rito abbreviato nell'ambito di un procedimento giudiziario riguardante il delitto del trapano. L'uomo, carrozziere, è coinvolto in un caso che ha attirato l'attenzione delle autorità e della stampa locale. La decisione di procedere con il rito abbreviato consente di accelerare i tempi del processo, che si svolgerà presso il tribunale della città.

È stato ammesso al rito abbreviato Fortunato Verduci, carrozziere genovese di 66 anni accusato di essere l’autore del delitto del trapano, cold case risalente al 1995 quando Luigia Borrelli – detta Antonella – venne trovata uccisa all’interno di un basso di vico Indoratori dove si prostituiva nel centro storico di Genova. Un omicidio efferato, passato alla storia con il nome di ‘delitto del trapano’ perché la vittima venne trapassata più volte con un trapano, ritrovato conficcato nel collo della donna. Le accuse. Nei confronti del carrozziere è contestato l’omicidio aggravato dalla crudeltà e la rapina aggravata che sarebbe il movente del delitto: l’uomo in seguito ad un tentativo di rapinare la donna avrebbe avuto con lei un violento diverbio culminato nell’omicidio.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genova, delitto del trapano: rito abbreviato per Fortunato Verduci Notizie correlate Delitto del trapano: Verduci sarà processato in abbreviato, sentenza a ottobreFortunato Verduci il carrozziere 65enne accusato del delitto del trapano, ovvero l'omicidio di Maria Luigia Borrelli, avvenuto il 5 settembre 1995 in... Delitto del trapano, la procura chiede il rinvio a giudizio per VerduciLa Procura di Genova, dopo la chiusura delle indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per Fortunato Verduci. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Delitto del trapano, inizia il processo dopo 31 anni: alla sbarra il carrozziere Fortunato Verduci; Delitto del trapano, Fortunato Verduci in caso di condanna potrà puntare allo sconto di pena; Delitto del trapano, Verduci chiede abbreviato e punta a sconto pena; Genova, delitto del trapano, Verduci chiede il rito abbreviato. Delitto del trapano, il processo si farà in abbreviato: a ottobre la sentenzaDelitto del trapano, il processo si farà in abbreviato: a ottobre la sentenza ... msn.com Delitto del trapano, inizia il processo dopo 31 anni: alla sbarra il carrozziere Fortunato VerduciSuccessive perizie, confermate anche da analisi sui fratelli dell’indagato, hanno stabilito una compatibilità unicamente riconducibile a Fortunato Verduci, con probabilità di errore pari a zero ... primocanale.it Accolta la richiesta del 66enne Fortunato Verduci, accusato dell’omicidio di Luigia Borrelli nel 1995. In aula la figlia della vittima come parte civile, l’imputato resta libero nonostante gli indizi ritenuti “granitici” facebook Delitto del trapano, Fortunato Verduci in caso di condanna potrà puntare allo sconto di pena x.com