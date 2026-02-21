Delitto del trapano la procura chiede il rinvio a giudizio per Verduci

Il caso del trapano ha portato a un’indagine approfondita che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per Fortunato Verduci. La procura di Genova ha raccolto prove e testimonianze che collegano Verduci all’incidente, avvenuto in un cantiere edile. La decisione arriva dopo mesi di verifiche e analisi tecniche. Ora, il procedimento passa alla fase processuale, mentre gli inquirenti continuano a seguire gli sviluppi.

La Procura di Genova, dopo la chiusura delle indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per Fortunato Verduci. Il carrozziere, 66 anni, è accusato di essere l’autore del cosiddetto ‘delitto del trapano’, il femminicidio di Maria Luigia Borrelli, un’infermiera che esercitava anche la prostituzione nel centro storico di Genova. Il delitto risale alla notte tra il 5 e il 6 settembre 1995. Stando all’accusa, Verduci sarebbe stato individuato grazie al Dna, sono arrivati a lui tramite la banca dati del Ministero della Giustizia e il profilo genetico di un suo parente, detenuto nel carcere di Brescia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Delitto del trapano, la procura chiede il rinvio a giudizio di VerduciFortunato Verduci rischia il processo dopo che la procura di Genova ha concluso le indagini sul suo coinvolgimento nel delitto del trapano. Delitto del trapano: chiuse le indagini su VerduciLa Procura di Genova ha concluso le indagini sul caso di Fortunato Verduci, 66 anni, sospettato di aver commesso il femminicidio di Maria Luigia Borrelli, infermiera e prostituta nel centro storico della città. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lo sconosciuto alla porta, le coltellate, l’identikit: quel massacro di Carnevale a Roma; Sventato suicidio a Monteverde: voleva gettarsi dalla finestra del suo appartamento; Tornano le panchine ai parchi di Nervi; Università Sapienza, a due settimane dall’attacco hacker riparte Infostud. Delitto del trapano: chiesto il processo per Fortunato Verduci dopo 30 anniDopo la chiusura delle indagini preliminari notificata a gennaio 2026, la Procura della Repubblica di Genova, nelle mani della pm Patrizia Petruzziello, ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio ... primocanale.it Delitto del trapano, dopo 30 anni c’è un imputato: la pm chiede il processo per Fortunato VerduciIl carrozziere 66enne comparirà in udienza preliminare di fronte alla gip di Genova: per la Procura uccise Luigia Borrelli per rapinarla. La vittima fu ... genova.repubblica.it Terza serata della cena con delitto al covo del nerd - facebook.com facebook