Il Genova Beach Soccer si appresta a disputare la sua prima stagione in Serie A, dopo aver ottenuto la promozione. La squadra ha appena concluso il campionato con una vittoria nello Scudetto, che ha portato alla promozione. La partita di debutto in massima divisione è in programma a breve, con i giocatori pronti a scendere in campo per la prima volta in questa nuova categoria.

Il Genova Beach Soccer sta per scrivere un capitolo inedito della propria storia sportiva. A seguito di una decisione ufficiale comunicata questa mattina dalla Lega Nazionale Dilettanti, la formazione ligure otterrà un posto nella Poule Scudetto per la stagione 2026, facendo il suo debutto nel massimo campionato nazionale. Questo salto di qualità avviene dopo una stagione 2025 caratterizzata da risultati molto importanti, che hanno permesso alla squadra di raggiungere i playoff della Poule Promozione e di conquistare la seconda posizione durante gli spareggi disputati a Cirò Marina. Grazie a tale piazzamento, il club si era posizionato al primo posto nella graduatoria destinata ai ripescaggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova Beach Soccer vola in Serie A: debutto trionfale nello Scudetto

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