Beach Soccer Genova è nella storia | nel 2026 si giocherà lo scudetto in Serie A

Nel 2026, il Genova Beach Soccer parteciperà per la prima volta alla Poule Scudetto, dopo essere stato inizialmente iscritto alla Poule Promozione, il secondo livello nazionale. La società ligure milita in Serie A e questa partecipazione segna un traguardo importante, rendendo quella stagione storica per il club e per il beach soccer della regione. La squadra ha raggiunto questa qualificazione grazie ai risultati ottenuti nel campionato di categoria.

È un giorno storico per il Genova Beach Soccer. La società ligure, militante in Serie A e inizialmente iscritta alla Poule Promozione (il secondo livello nazionale), parteciperà invece, per la prima volta, alla Poule Scudetto nel 2026. L’ufficialità è arrivata questa mattina dalla Lega Nazionale.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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