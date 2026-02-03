Questa sera a Bellano i volontari del Cinema festeggiano i vent’anni dalla ristrutturazione con una serata speciale. Sul palco, due ospiti d’eccezione: Giacomo Poretti, il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, e Andrea Vitali, il medico e scrittore locale. Tra risate e ricordi, i due si sono raccontati, tra aneddoti, letteratura e momenti di nostalgia. La sala comunale si è riempita di pubblico pronto a rivivere un pezzo di storia e a godersi una serata all’insegna della cultura

L’attore comico e il medico scrittore di libri gialli parlane di ricordi, sorrisi, letteratura. I volontari del Cinema di Bellano per festeggiare i vent’anni di ristrutturazione e riapertura della sala comunale regalano una serata con un ospite d’eccezione, anzi due, sebbene uno sia di casa: Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo e il medico scrittore bellanese Andrea Vitali. L’appuntamento è per lunedì 16 febbraio alle 21. "L’incontro sarà l’occasione per attraversare parole, ricordi e sorrisi intrecciando letteratura e amarcord", sottolinea Modesto Tarabini, presidente dell’associazione di oltre venti volontari che gestisce il Cinema di Bellano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il comico e lo scrittore tra libri e amarcord

Approfondimenti su Bellano Mostra

Erich von Däniken, scrittore svizzero noto per le sue teorie sugli extraterrestri, è scomparso all’età di 90 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bellano Mostra

Argomenti discussi: Il comico e lo scrittore tra libri e amarcord; Only fun, riparte lo show condotto dai PanPers e Belen Rodriguez: un ritorno in salsa napoletana; Ridere di tutto: si può?; Pino e gli Anticorpi al Teatro Modena con Zeitgeist – Lo spirito dei tempi… comici!.

Lillo, perché si chiama così? Il vero nome e gli esordi dell'attore comicoIl vero nome di Lillo è Pasquale Petrolo, nato a Roma il 27 agosto 1962 da una famiglia di origini calabresi e pugliesi. Cresciuto nella Capitale, si appassiona fin da ragazzo al disegno e ai fumetti. tag24.it

Perché il nuovo film di Checco Zalone manda in bestia la criticaLuca Pasquale Medici in Buen camino è semplicemente comico. Come lo erano Sordi, Tognazzi e Manfredi. Non obbedisce alla satira, ma all’istinto e all’immediatezza. E gli incassi gli danno ragione. Era ... lettera43.it

Amici di Radiabo, questo pomeriggio torna “Tutta mia è la città” con una puntata molto speciale Pochi giorni fa ci ha lasciati Luciano Manzalini, grande anima culturale della nostra città. Attore, scrittore, comico, finissimo poeta dalla vena surreale e unica, è st - facebook.com facebook