Il comico e lo scrittore tra libri e amarcord
Questa sera a Bellano i volontari del Cinema festeggiano i vent’anni dalla ristrutturazione con una serata speciale. Sul palco, due ospiti d’eccezione: Giacomo Poretti, il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, e Andrea Vitali, il medico e scrittore locale. Tra risate e ricordi, i due si sono raccontati, tra aneddoti, letteratura e momenti di nostalgia. La sala comunale si è riempita di pubblico pronto a rivivere un pezzo di storia e a godersi una serata all’insegna della cultura
L’attore comico e il medico scrittore di libri gialli parlane di ricordi, sorrisi, letteratura. I volontari del Cinema di Bellano per festeggiare i vent’anni di ristrutturazione e riapertura della sala comunale regalano una serata con un ospite d’eccezione, anzi due, sebbene uno sia di casa: Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo e il medico scrittore bellanese Andrea Vitali. L’appuntamento è per lunedì 16 febbraio alle 21. "L’incontro sarà l’occasione per attraversare parole, ricordi e sorrisi intrecciando letteratura e amarcord", sottolinea Modesto Tarabini, presidente dell’associazione di oltre venti volontari che gestisce il Cinema di Bellano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
